La madre di Nadia Toffa a "Quarto Grado": "Era forte dentro" 

"Era forte dentro". Queste le parole a "Quarto Grado" della madre di Nadia Toffa, la giornalista scomparsa lo scorso 13 agosto, dopo aver lottato contro il cancro. "Lei non ha mai avuto paura", ha dichiarato Margherita l'8 novembre durante il programma di Rete 4. La madre della giornalista de "Le Iene" vuole continuare a mantenere vivo il ricordo di Nadia e ha deciso che il ricavato del libro della iena "Non fate i bravi", sarà donato alla ricerca per aiutare le persone malate della Terra dei Fuochi.

Insieme alla madre della giornalista, in collegamento in studio, è intervenuto anche don Patricello, il parroco campano che ha celebrato il funerale di Nadia e che ha combattutto al fianco dell'inviata per la situazione nella Terra dei fuochi. "E' venuta qui come una giornalista come tante, ma non lo era. Me ne accorgevo quando andavamo a casa degli ammalati", ha svelato con affetto don Patriciello.