"Temptation Island", il momento del falò tra Ilaria e Massimo

Massimo e Ilaria sono i primi che con il loro falò hanno dato il via a tutti i confronti definitivi di "Temptation Island". La prima parte del loro incontro è andata in onda il 22 luglio e per la coppia non c'è stato nulla da fare, perché i due ragazzi sono usciti separati dal reality estivo di Canale 5.

"Non hai mai avuto il modo di affrontarmi - parte all'attacco Ilaria - ma adesso non mi prendi più in giro". "Le mani le metti da qualche altra parte", continua la ragazza riferendosi ad alcuni filmati in cui il suo compagno sembra toccare, dove non dovrebbe, la tentatrice Elena. I due hanno continuato il loro confronto a lungo, ma nessuno dei due è riuscito a perdonare all'altro ciò che è accaduto durante i 20 giorni di lontananza trascorsi in due villaggi separati. E per questo motivo la coppia è "scoppiata" dopo più due anni di fidanzamento.