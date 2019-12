Fabio Volo in crisi con la moglie? Ecco gli indizi social

I più attenti lo hanno notato, da mesi Johanna e Fabio Volo non postano foto insieme. Lo scrittore e conduttore radiofonico è comparso nelle Instagram stories della moglie solo a Natale con i figli ma Johanna nella foto ufficiale ha escluso il marito e, subito dopo, ha condiviso un post sibillino: "Se un'altra ragazza ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati". Aria di crisi?

Fabio, su Instagram, ha invece pubblicato la foto di tutta la famiglia raccolta intorno all'albero addobbato e poi un video del loro viaggio in Islanda. Non è bastato, però, a fermare Johanna che, tra i nuovi propositi del 2020, non ha fatto nessun riferimento al marito: "Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive e crescere forte". Brinderanno al 2020 da separati?

