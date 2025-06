La società "Fenice" di Chiara Ferragni in rosso di 3,4 milioni di euro

I risultati attesi per il 2025, a partire dal secondo semestre, "segneranno l'inizio di un nuovo capitolo per le società, con il primo sviluppo delle nuove proposte creative e l'implementazione di un piano di crescita definito". Nel quadro di questa riorganizzazione, Fenice ha avviato "la razionalizzazione delle risorse e il focus su aree di attività strategiche a maggior valore aggiunto, con la chiusura per esempio del punto vendita di Roma, per ottimizzare le risorse e a concentrarsi sul riposizionamento del brand sul mercato. Il gruppo ha anche deciso di non includere più la controllata Fenice Retail nei piani di sviluppo futuri, avviando un processo di messa in liquidazione. Per la holding Sisterhood i bilanci 2023 e 2024 sono di prossima pubblicazione: per valorizzare correttamente l'attivo patrimoniale si è atteso la chiusura dei bilanci delle sue società partecipate".