I robot moderni non hanno il bisogno esplicito per iniziare un'interazione. Tramite le telecamere incorporate, microfoni e sensori circostanti possono capire le tue emozioni e stabilire un contatto. Anche il design, con linee morbide e friendly, è orientato alle emozioni. Oggi, i marchi leader applicano il paradigma del Platform-as-a-Product. L'hardware non è più il fine ultimo, ma diventa il veicolo fisico necessario per distribuire servizi digitali, raccogliere dati e generare interazioni continue. Il software non è un semplice "strato aggiuntivo" inserito alla fine dello sviluppo, ma è la spina dorsale attorno a cui l'hardware viene progettato.