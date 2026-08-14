Arriva AI Persona, l'etichetta con cui Spotify contrassegnerà gli artisti generati dall'Intelligenza artificiale

Uno dei dischi più assurdi in quel decennio già di per sé bizzarro che erano gli anni Ottanta si intitolava testualmente Question: Are We Not Men? Answer: We Are Devo!. Gli autori dell'album, i Devo appunto, si divertivano a provocare con la loro estetica e i loro suoni, al punto da far venire il dubbio se fossero effettivamente umani. L'esperimento era divertente e geniale per quei tempi, in cui l'unica macchina che sembrava potersi spacciare per noi era il T-9000 di Terminator, una tecnologia che tuttavia veniva dal futuro e restava confinata nello schermo cinematografico. Poi è arrivata l'Intelligenza artificiale e tutto si è fatto più sfumato, al punto da costringere le piattaforme su cui ascoltiamo la musica ad apporre un "bollino" per indicare tutti quegli artisti che sono diretta emanazione della AI.