Privacy, dodici canzoni trap per imparare a difenderla

Infatti, testi, titoli e concept sono frutto della mente di Ghiglia e Orecchio, ma musiche, voci e arrangiamenti sono stati realizzati con il supporto dell'intelligenza artificiale tramite la piattaforma Suno: 12 tracce che affrontano le sfide quotidiane della vita in rete, dall'intelligenza artificiale al cyberbullismo, dal phishing alle relazioni tossiche digitali.