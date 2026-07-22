Dopamina digitale: il 15% degli studenti è a rischio dipendenza da internet e videogiochi

Una vulnerabilità, quella verso la rete e i social network, che inoltre ha radici precocissime. Andando a osservare la fascia d'età corrispondente, grosso modo, agli alunni delle scuole medie (tra gli 11 e i 13 anni), i ricercatori stimano che circa 15mila pre-adolescenti (l'1% del totale) siano già clinicamente coinvolti in comportamenti riconducibili alla social media addiction.