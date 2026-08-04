Nasce SoundRights, la piattaforma che semplifica e automatizza le licenze musicali

L'intuizione alla base di SoundRights è nata da un incontro informale tra Simone Prandin, produttore musicale con profonda conoscenza del settore, e Fabiano Buongiovanni, imprenditore seriale e fondatore del venture builder Pley Ventures. Un confront che ha rivelato un problema sistemico confermato poi da centinaia di interviste sul campo a organizzatori, DJ e albergatori: il problema non è ottenere la licenza, ma capire quale serva e come sbrigare pratiche amministrative lunghissime ed esasperanti.