LinkedIn è stufa dei contenuti generati da AI e ha messo un pulsante per segnalarli

Parliamoci chiaro: chi è abituato a frequentare LinkedIn convive ormai da tempo con il dubbio che sia un robot a scrivere la maggior parte dei post sulla piattaforma. E questo ben prima che si iniziasse a parlare davvero di intelligenza artificiale, studiando l'evoluzione di un video farlocco in cui l'avatar di Will Smith mangiava gli spaghetti. La comunicazione sulla piattaforma biancoblu pensata per il lavoro suona sempre così, un po' asettica e un po' auto-celebrativa, in un contesto in cui anche l'amico disoccupato da tempo immemore pare tenerci particolarmente a vantarsi delle sue "soft skills" e dei suoi "achievement". Con il proliferare delle AI però il bubbone è definitivamente esploso, creando una schiera di replicanti che si vantano con un linguaggio assolutamente irrealistico (mentre ti invitano a giocare a "Zip" tra un post e l'altro). Una situazione ormai invivibile cui LinkedIn ha deciso di dire basta, anche solo per una questione di sopravvivenza.