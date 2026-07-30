Xylella, la minaccia silenziosa agli ulivi e la ricerca per dare nuova speranza

Il primo focolaio fu intercettato nel Salento nel 2013. Da allora Xylella fastidiosa ha portato al disseccamento di oltre 21 milioni di ulivi in Puglia, e altri 37 milioni si trovano oggi in area di rischio. Il fronte dell'infezione avanza a una velocità stimata di circa due chilometri l'anno e ha già superato i confini nazionali: focolai sono stati registrati in Spagna e in Francia