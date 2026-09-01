Che ci faccio col diploma? 10 consigli dell’esperto (basati sui dati) per orientarsi nelle scelte post Maturità

Restano una sorta di assegno circolare anche il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) - gli ex periti commerciali sono tra i più trasversali e richiesti in assoluto dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane - e quelli nei settori Turismo, Enogastronomia e Ospitalità - settori trainanti della nostra economia che soffrono di costante carenza di profili qualificati.