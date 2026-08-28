LE PAROLE DEL PONTEFICE

Papa Leone XIV: "Con IA rischio bene umanità sacrificato a interessi privati"

"Ormai decisioni affidate a macchine, l'uomo vittima delle sue invenzioni", ha affermato il Pontefice

28 Ago 2026 - 12:25
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"La velocità con cui si sviluppano le innovazioni legate all'IA ci spinge a chiederci se in futuro saremo in grado di controllare queste macchine, se l'uomo non corra il rischio di diventare vittima delle sue stesse invenzioni. Uno dei problemi seri di oggi è la consapevolezza che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a macchine", è quanto affermato da Papa Leone XIV. "Di fronte a questa situazione preoccupante è importante elaborare un'etica che accompagni l'uso di questi strumenti i quali, purtroppo, si concentrano nelle mani di grandi attori economici e tecnologici che lo Stato fatica a controllare. Occorre garantire che il bene della famiglia umana non venga sacrificato a favore di interessi privati", ha continuato il Pontefice. 

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