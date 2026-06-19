Maturità 2026, la soluzione della seconda prova al liceo Scientifico: problemi e quesiti

Al liceo Scientifico, nella seconda prova di Maturità 2026, sono stati proposti due problemi: uno riguardante il lago di Bracciano, l'altro lo studio di una funzione. Il primo problema pone la questione dei rilevamenti del noto specchio d'acqua situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i Comuni limitrofi e per l'approvvigionamento della Capitale. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt'ora in atto. Ai maturandi è stato chiesto di compiere una serie di misurazioni usando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. È seguita poi una serie di quesiti: alcuni hanno riguardato aspetti giocosi e sportivi (torneo di pallavolo, partita di scopone, luna park), un altro il terremoto del Friuli del 1976. Ecco, di seguito, le soluzioni proposte da Skuola.net, che offre anche un commento basato su grado di difficoltà, effetto sorpresa e fattore rischio su una scala da 1 a 5.