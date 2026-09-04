Scuola 2026/27, si parte: le date importanti dell’anno. Tra prime e ultime campanelle, pause, vacanze e momenti chiave

Perché poco dopo le scuole chiuderanno i battenti, in ordine sparso nella prima metà di giugno 2027. I primi a festeggiare saranno gli studenti di Emilia-Romagna e Marche (5 giugno). L'8 giugno toccherà a Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna e Umbria. Il 9 giugno suonerà l'ultima campanella per Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d'Aosta. Il 10 giugno usciranno gli alunni di Piemonte, Sicilia e Toscana. A chiudere saranno il Veneto (12 giugno) e la Provincia Autonoma di Bolzano, che terrà gli studenti in classe fino al 16 giugno.