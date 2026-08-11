Usare precocemente i social peggiora i risultati in italiano e matematica

Come metro per valutare l'effettivo rendimento del campione si è deciso di prendere come riferimento i risultati dei ragazzi nelle prove INVALSI, che si svolgono a fine anno al termine dei cicli di seconda e quinta elementare, terza media, e seconda e quinta superiore. Le prove si concentrano su tre diverse materie: italiano, inglese e matematica. I risultati analizzati tra chi aveva cominciato presto ad approcciarsi coi social e chi lo aveva fatto più avanti iniziavano a divergere nello studio solo dalla terza media in poi. Un risultato in linea con le ipotesi dei ricercatori, che avevano considerato come "early adopters" tutti quei ragazzi che avevano creato il proprio account a partire dalla prima media. Questi ultimi riportavano alla fine punteggi inferiori di circa 0,2 “deviazioni standard” in italiano e matematica. Una cifra che sembra risibile ma che in realtà indicherebbe un ritardo di circa metà anno scolastico, se consideriamo come riferimento il criterio usato tendenzialmente nell’Unione Europea. Al di là dei numeri poi a corroborare certi dati ci sono anche le testimonianze dirette di chi nell'ambiente scolastico con i ragazzi si trova a lavorare ogni giorno. "La prima media è un anno molto importante per la nascita delle relazioni tra i ragazzi" ha raccontato a Rivista Studio la prof di lettere di una scuola media milanese come quella in cui si è svolto lo studio: "Quest’anno per la prima volta, mi è capitata una prima quasi totalmente smartphone-free. Da un lato, abbiamo dovuto rinunciare a usare il telefono per video legati alla didattica. Dall’altra, ho assistito a una socializzazione molto più sana: ogni anno, nella chat di classe scoppiavano incomprensioni e litigi, legati all’uso improprio del mezzo da parte dei ragazzi, che su Whatsapp portavano avanti prese in giro e cattiverie, bloccando alcuni compagni o escludendoli dai gruppi". Tuttavia non si deve mai scorporare nell'analisi lo spazio relazionale con quello del puro rendimento scolastico, essendo i due aspetti direttamente intrecciati.