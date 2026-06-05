Viaggio nel mondo dei "gifted": ecco chi sono davvero i bambini plusdotati

Le personalità dei ragazzi gifted sono estremamente complesse. "Sono individui che per tutta la vita sono alla ricerca del gruppo umano di riferimento. Ci provano in tutti modi a trovarlo, dimostrando anche una enorme capacità di resilienza e adattamento. Peccato che questa ricerca sia a una sola direzione. Il gruppo dei pari spesso non li riconosce o li schernisce, loro stessi tendono a ricercare relazioni con adulti o ragazzi più grandi con cui possono nutrire meglio la loro curiosità. In questo ambiente le relazioni sociali che coltivano sono spesso difficili e l'autostima non ne trae alcun beneficio, anzi. La chiave sta nel far capire loro che non sono sbagliati a essere come sono".