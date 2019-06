La bimba prodigio sorprende la Gb: a 11 anni ha un QI superiore a Einstein

Anushka Dixit ha soltanto 11 anni ma è già tra le persone più intelligenti al mondo. Secondo il test Mensa ha un QI di 162 punti, ben più alto di quello di Albert Einstein che si fermava a 140, e di quello di Stephen Hawking , sotto di 2 punti. La bambina vive a Londra e ha dimostrato di non essere nella media già da neonata, quando ha cominciato a parlare perfettamente a sei mesi, solo ascoltando e riproducendo quanto ascoltava in televisione.

Quando si è presentata al test Mensa era la candidata più giovane, oltre che quella con il risultato migliore. "È stato difficile, ma non difficilissimo", ha commentato la piccola al termine della prova. Adesso fa parte della comunità dei "mensani", vale a dire il 2% della popolazione che possiede il quoziente intellettivo più alto. Non contenta di questo sorprendente risultato, Anushka si è collocata nell'1% delle persone in assoluto più intelligenti del mondo.



Felice di studiare praticamente tutte le materie - con una leggera predilezione per poesia e inglese - dopo il record ottenuto sogna di diventare medico. Alla luce dell'esperienza del tumore al seno che due anni fa colpì la madre, Anushka vorrebbe oggi mettere la propria testa al servizio di chi soffre.