Il provvedimento rappresentava una promessa del capo dell'Eliseo e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. "Un progresso maggiore'', ha commentato il presidente, sottolineando che ''la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini, dei nostri adolescenti. Continuiamo così". Parole pronunciate al termine di un video pubblicato sui social, in cui viene anche presentata una lunga carrellata di contenuti ritenuti nocivi per i minori e non solo. "Spetta ora al Consiglio costituzionale pronunciarsi; dopodiché dovremo agire per rendere concreta questa misura e proteggere i nostri figli online", conclude Macron nel video. È infatti probabile che venga effettuata una verifica del testo per determinare se il disegno di legge sia conforme alla Costituzione francese, il che potrebbe ritardare l'attuazione del provvedimento.