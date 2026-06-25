Coinvolte le famiglie - "Dalle pagine del report emerge un messaggio forte - si legge sul sito della Fondazione Carolina -. Gli adolescenti non chiedono di essere lasciati soli, ma nemmeno di essere controllati attraverso divieti e restrizioni. Chiedono adulti competenti, capaci di accompagnarli, ascoltarli e aiutarli a costruire un rapporto equilibrato con il digitale. È una richiesta che riguarda famiglie, scuole, istituzioni e piattaforme tecnologiche. Una richiesta che invita tutti a sostituire i proclami con l'ascolto e le semplificazioni con percorsi educativi concreti. 'Fuori di social' è un invito a guardare il mondo digitale attraverso gli occhi dei ragazzi, lasciando spazio alle loro esperienze e alle loro proposte".