Il conto della ripartenza: dalla spesa alle bollette, passando per benzina, trasporti, scuola e attività dei figli

Il secondo fronte del salasso è quello dei carburanti. Il prezzo medio self service viaggia sui 2,014 euro al litro per la benzina e 2,131 euro per il gasolio sulla rete stradale nazionale. In autostrada si sale rispettivamente a 2,095 e 2,206 euro al litro. Lo sconto sulle accise del gasolio, pari a circa 17 centesimi al litro alla pompa, è stato prorogato fino al 5 settembre. Ma la misura è temporanea. Secondo Nomisma Energia, una famiglia tipo che consuma mille litri di carburante all'anno spenderà nel 2026 circa 356 euro in più rispetto al 2025, con un aumento del 22%. Il caro carburanti non pesa soltanto sul pieno dell'auto, ma avrà ripercussioni anche sui costi di trasporto delle merci e quindi, potenzialmente, sui prezzi finali di molti beni e sul quel fronte le stime sono difficili, al momento, da tirare.