Banane, cioccolato, vino (e non solo): ecco gli "alimenti rifugio"

In cinque anni il carrello della spesa degli italiani è diventato più caro del 29,5%, ben oltre quel +21,1% che ha registrato l'inflazione. A dirlo è una simulazione del Sole 24 Ore, condotta su 31 prodotti alimentari acquistati dalle famiglie italiane. Tra il luglio 2021 e il luglio 2026, una coppia con un figlio ha visto aumentare la spesa media settimanale da 100 a 129,5 euro. Caffè, olio extravergine e zucchine (in generale, verdura e ortaggi) sono i prodotti che pesano di più, superando di molto la media stimata (anche se in linea con l’indice Istat sull’inflazione alimentare calcolato sullo stesso arco di tempo, pari al 30%), ma ci sono anche alimenti che sono aumentati quanto l'inflazione, se non addirittura meno.