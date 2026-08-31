Orientarsi nel mercato del lavoro oggi risulta complesso. Quando si ha bisogno di consigli, c’è chi dichiara di non sapere a chi rivolgersi e chi dice di trovare solo indicazioni generiche. Il 64% vorrebbe poter fare domande rispetto a un ruolo o a una società prima di candidarsi, mentre 1 persona su 3 ha avuto difficoltà a spiegare durante un colloquio la propria adeguatezza a un dato ruolo. In questo scenario, una maggiore chiarezza farebbe una differenza profonda. Oltre la metà dei rispondenti, quota che sale al 69% tra i giovani dai 25 ai 34 anni, afferma che comprendere meglio i diversi percorsi di carriera darebbe la giusta iniezione di fiducia per compiere il salto. Inoltre, il 68% dei lavoratori italiani che hanno risposto al sondaggio accoglierebbe con favore uno strumento in grado di suggerire nuove traiettorie professionali basandosi proprio sulle proprie competenze ed esperienze maturate.