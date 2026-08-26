Da Del Vecchio a Gates: i grandi eredi che hanno detto addio all'impero di famiglia

Susan, Howard e Peter hanno intrapreso percorsi di vita e di carriera completamente diversi e indipendenti, focalizzandosi principalmente sulla beneficenza e sulle proprie passioni personali. E così oggi Susan Alice Buffett è attiva nella filantropia e presiede la Sherwood Foundation, che sostiene l'educazione e i servizi umani a Omaha. Howard, nato nel 1954, è un uomo d'affari, agricoltore e fotografo. È a capo della Howard G. Buffett Foundation, che si occupa di sicurezza alimentare globale e conflitti, ed è stato designato come futuro presidente non esecutivo di Berkshire Hathaway. Peter Buffett, nato nel 1958, è un musicista e compositore.