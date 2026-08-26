Da Del Vecchio a Gates: i grandi eredi che hanno detto addio all'impero di famiglia

Non solo Bill e Melinda Gates: ecco i divorzi più costosi di sempre
© Ansa | Bill e Melinda Gates si separano dopo 27 anni di matrimonio. Ancora non si conoscono i dettagli delle pratiche per il divorzio, ma il patrimonio di entrambi è ben noto: la somma ammonta a oltre 200 miliardi di dollari.
© Ansa | Bill e Melinda Gates si separano dopo 27 anni di matrimonio. Ancora non si conoscono i dettagli delle pratiche per il divorzio, ma il patrimonio di entrambi è ben noto: la somma ammonta a oltre 200 miliardi di dollari.