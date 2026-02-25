Da Sting a Bill Gates, sempre più vip tagliano l’eredità ai figli e riscrivono l’etica della ricchezza

Non solo Sting - Ma sono tante le celebrità che hanno deciso di non lasciare grandi eredità ai propri figli. Daniel Craig, l’attore di James Bond, ha definito l’eredità “di cattivo gusto” e ha spiegato che preferisce spendere o donare i suoi beni piuttosto che trasferirli ai figli; Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno chiarito che non stanno istituendo trust per i loro figli e che il loro patrimonio finirà per lo più in beneficenza; Bill Gates ha dichiarato che i suoi tre figli riceveranno solo una piccola parte dei suoi asset, con la maggior parte destinata ad attività filantropiche; Mark Zuckerberg e Priscilla Chan pianificano di dedicare la loro ricchezza alla Chan Zuckerberg Initiative anziché alle eredità familiari; e altri come Jackie Chan e in passato Gordon Ramsay hanno espresso posizioni simili, sostenendo che i figli devono guadagnarsi il proprio successo e non devono ereditare automaticamente fortune da milioni o miliardi di dollari.