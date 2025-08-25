Police, Sting citato in giudizio dagli ex compagni di band per "milioni di sterline in royalties perse"

Una fonte ha dichiarato al Sun: "La questione si stava verificando da un po' di tempo. Gli avvocati hanno ripetutamente cercato di raggiungere un accordo extragiudiziale, ma non hanno trovato una soluzione. Andy e Stewart hanno deciso che non c'era alternativa al tribunale, quindi hanno premuto il pulsante. Affermano di avere diritto a milioni di dollari di royalties perse". L'Alta Corte di Londra classifica il caso legale come "contratti e accordi commerciali generali". Sting è stato dichiarato imputato con il suo vero nome, Gordon Matthew Sumner, mentre la sua società Magnetic Publishing Limited è anch'essa elencata come imputata. Si ritiene che la star guadagni 550mila sterline all'anno di royalties solo dal suo grande successo "Every Breath You Take", la quinta canzone più venduta degli anni 80.