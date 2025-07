Il sindaco di Noto, Corrado Figura ha accolto Sting e gli sposi con grande gioia e pieno di orgoglio per la sua città, scelta in occasione di un evento così speciale. Sul suo profilo social il primo cittadina della splendida località barocca ha postato uno scatto insieme al cantante a cui ha consegnato un libro dedicato alla città di Noto: “Un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia. Grazie a Fuschia, Maximillian e Sting per aver scelto Noto. La nostra città è fiera di essere parte di questa meravigliosa storia d’amore”.

La coppia è arrivata a Noto già qualche giorno prima del sì con gli invitati più stretti e nella serata che ha preceduto le nozze ha assistito ad uno spettacolo all'insegna delle tradizioni al teatro Tina Di Lorenzo.