Sting festeggia 30 anni di amore con la sua Trudie in Toscana: "Le scintille scoccano ancora"

Uno spettacolo di giochi d'artificio, tanto vino (prodotto dai vigneti della tenuta) e persino un mini concerto che l'ex Police ha tenuto con il figlio Joe, sulle note di uno dei suoi brani cult, "Every breath you take".

"30 anni dopo... le scintille stanno ancora volando", si legge nella didascalia accanto ad una serie di foto, condivise su Instagram sia da Sing, il cui vero nome è

Gordon Matthew Thomas Sumner,

sia da Trudie. In una il cantante britannico fa il gesto di mettere in bocca un bastoncino pirotecnico scintillante, nell'altra la coppia è stata immortalata teneramente abbracciata da dietro mentre ammira i fuochi d'artificio.

Sempre sui social Trudie ha voluto anche condividere alcune immagini delle nozze celebrate 30 anni fa, dove i due appaiono giovanissimi e felici, mentre firmano gli atti in Comune e nel momento in cui il cantante ha in braccio la sua compagna appena sposata e in abito bianco, scrivendo: "Mi hai fatto innamorare allora come oggi!".

Alla festa a cui sono stati invitati, oltre che alcuni parenti anche molti amici, tra cui l'inviata de

Le Iene Alice Martinelli, Sting

con il figlio Jospeh

si è esibito(nato dal suo primo matrimonio), cantante anche lui e bassista di una band rock i Fiction Plane.

Nella sua tenuta in Toscana, nel Chianti, Il Palagio appunto, Sting ha inaugurato lo scorso luglio anche una pizzeria. Il musicista trascorre sempre più tempo sulle colline toscane dove ormai è di casa e dove ha avviato una intensa attività commerciale legata al vino e ai prodotti della terra.

Sting e Trudie

prima moglie di Sting, Frances Tomelty,

si sono incontrati per la prima volta all'inizio degli anni Ottanta, ma la loro love story aveva suscitato molto scalpore in quel periodo. Trudie era infatti in realtà amica intima dellacon la quale il cantante è stato sposato dal 1976 al 1984.

In seguito era emerso che Sting e Trudie avevano cominciato la loro relazione mentre l’artista era ancora sposato. Fu chiaro però abbastanza presto che il loro non era stato solamente un flirt, visto che dieci anni dopo decisero di andare all'altare.

A quasi 40 anni di distanza, i due stanno ancora insieme e sembrano più innamorati che mai.

Trudie Styler

è una produttrice cinematografica e regista, ed è anche apparsa in vari programmi TV e film, tra cui l'originale "Poldark", "Miss Marple", "Midsomer Murders and Friends".

Sting e Styler hanno quattro figli insieme: Brigitte Michael "Mickey" (nato nel 1984), Jake (nato nel 1985), Eliot Paulina (soprannominato "Coco", nato nel 1990) e Giacomo Luke (nato nel 1995).