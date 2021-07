Sting apre una pizzeria in Toscana: "Venite...qui potete gustare una pizza favolosa!"

Non solo viticoltore, ma adesso anche pizzaiolo. Sting ha infatti annunciato sui social di aver aperto una pizzeria nella sua tenuta in Toscana, nel Chianti, dove possiede una tenuta. Da sempre molto legato all'Italia, l'ex Police, che con la sua produzione enologica di qualità ha ricevuto anche alcuni premi nelle più prestigiose rassegne internazionali, adesso si cimenta con un altro prodotto tipicamente made in Italy: "Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio, qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali...", scrive il musicista, mostrando alcuni scatti de Il Palagio.