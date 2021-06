Sting e la moglie a sostegno di bar e ristoranti italiani in crisi per la pandemia

Sting e Trudie Styler, guarda che coppia Instagram 1 di 15 Instagram 2 di 15 Instagram 3 di 15 Instagram 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 Instagram 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'amore di Sting per l’Italia, da tanti anni, non fa più una notizia, ormai. Il cantante britannico e la moglie Trudie Styler hanno annunciato la nascita di una fondazione con cui vogliono offrire sostegno a bar e ristoranti italiani duramente colpiti dalla pandemia. Si chiama Every Breath Foundation, dalla canzone dei Police "Every Breath You Take". Il progetto della coppia è stato lanciato in occasione della Win Race 2021, una gara ciclistica d’élite a cui ha preso parte, tra gli altri, Moser.