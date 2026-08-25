Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica, la lettera: "Azienda impersonale, non è più come vent'anni fa"

Del Vecchio ha comunicato il suo addio con una lettera al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri, dimettendosi dunque da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso. Nel testo, Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe puntato il dito contro una gestione aziendale "distante e impersonale", lontana dalle persone "che devono tornare al centro come nella Luxottica di vent'anni fa".