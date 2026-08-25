Leonardo Maria Del Vecchio lascia EssilorLuxottica, la lettera: "Azienda impersonale, non è più come vent'anni fa"

Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in EssilorLuxottica "per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali". Dopo l'anticipazione di Milano-Finanza, un portavoce del gruppo italo-francese ha confermato la notizia: "Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura".
La lettera di dimissioni
Del Vecchio ha comunicato il suo addio con una lettera al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri, dimettendosi dunque da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso. Nel testo, Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe puntato il dito contro una gestione aziendale "distante e impersonale", lontana dalle persone "che devono tornare al centro come nella Luxottica di vent'anni fa".
Lmdv, tra Delfin e risiko bancario
Del Vecchio è azionista al 12,5% nella holding di controllo Delfin che, insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio.