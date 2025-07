Di recente si è ipotizzata una crisi di coppia per Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati. Le ultime apparizioni social risalgono a gennaio, poi il profilo della modella ha subito uno stop. Ora le immagini in vacanza dei due con la loro bimba fanno pensare che tutto fili per il meglio. Leonardo coccola tra le sue braccia Bianca e Sara non perde di vista la piccolina.