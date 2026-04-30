Accordo fra Leonardo Maria del Vecchio e i fratelli su quote Delfin ed eredità: gli cederanno il 25% di Delfin per un valore di circa 10 miliardi

C'è l'accordo fra Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli Luca e Paola sul riassetto di Delfin e sulla chiusura della successione del fondatore. Secondo quanto anticipato dal "Sole24Ore" e confermato all'Ansa è stato firmato l'accordo per il passaggio del 25% di Delfin dai due fratelli a Leonardo Maria per un valore di circa 10 miliardi. Il secondo impegno preso dagli eredi anche da parte di Luca e Paola, sarebbe di dare seguito al testamento a quasi 4 anni dalla morte del padre Leonardo Del Vecchio. La chiusura dell'intesa dovrà avvenire entro il 27 giugno, quarto anniversario della morte del padre e patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio.