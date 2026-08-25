Dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da Essilux, fonti: "È un'operazione di pulizia della governance"

Dietro le dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio da presidente di Ray-Ban e Ceo di Essilux ci sarebbe una precisa scelta strategica. Del Vecchio, che manterrà le cariche fino al 31 agosto accompagnando il passaggio di consegne delle deleghe, avrebbe scelto di lasciare tutti gli incarichi per portare avanti un'operazione di pulizia della governance. Lo rendono noto fonti vicine a Lmdv Capital, che parlano della conseguenza di una valutazione sulla coerenza dei propri ruoli.