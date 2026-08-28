Emergenza caldo, Carlo Ratti: "Un viale alberato in città abbassa la temperatura fino a 10 gradi"

"Assolutamente. Come ho scritto pochi giorni fa sul Financial Times, l’innovazione più importante è un cambio di prospettiva: pensare al fresco come qualcosa da scambiare con il sottosuolo e con l'acqua di falda. E poi pensarlo come un servizio di rete, al pari dell'acqua potabile. A Parigi, Fraîcheur de Paris raffresca il Louvre e centinaia di edifici con l'acqua della Senna. Ginevra usa il suo lago e ha dovuto persino inventare raschiatori meccanici per liberare i tubi dalle cozze invasive. Sono sistemi che consumano molto meno ed evitano di riversare aria calda nelle strade. L'acqua può fare da batteria termica, producendo freddo quando l'energia abbonda e costa poco, per poi liberarlo nelle ore di punta, togliendo pressione a reti elettriche che già vanno in blackout. Sensori e intelligenza artificiale possono aiutare a orchestrare tutto in tempo reale. Il ritardo dell'Europa rispetto agli Stati Uniti nella diffusione dell'aria condizionata potrebbe diventare un'opportunità di leapfrogging, creare sistemi di nuova generazione invece di replicare quelli esistenti".