Emergenza caldo in Giappone, tre leonesse muoiono per un sospetto colpo di calore allo zoo di Tokyo

Fino a poco tempo fa nella struttura erano ospitati 16 leoni: 11 femmine e 5 maschi, con un'età che andava da uno a 20 anni. Appena è iniziato il forte caldo, dieci di questi esemplari sono ricorsi alle cure mediche perché avevano smesso di mangiare e di muoversi. Con l'aumento delle temperature poi due leoni e una leonessa hanno avuto necessità urgente di cure intensive e attualmente versano in condizioni critiche di salute. I leoni sono presenti nel parco di Tama di Hino dal lontano 1964. A causa di questa situazione la zona dei leoni, all'interno del parco è stata chiusa al pubblico.