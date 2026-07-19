Paese che vai, caldo e dress code... che trovi. In Giappone, la svolta "casual" negli uffici pubblici di Tokyo, con il via libera ai pantaloncini durante l'estate nell'ambito della campagna "Cool Biz", sta però alimentando un acceso dibattito social. Nel Paese, dove l'abbigliamento formale è ancora la norma, come scrive il New York Times, la misura, pensata per affrontare le temperature record e ridurre il consumo di aria condizionata, ha riportato al centro due temi inattesi. Da un lato la cosiddetta sune-hara ("molestia da peli sulle gambe"), espressione coniata dai media per descrivere il disagio di alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dall'altro, le critiche di chi denuncia la disparità di genere nel doppio standard imposto: mentre agli uomini è consentito alleggerire l'abbigliamento con il caldo, molte lavoratrici continuano a subire la pressione sociale di indossare collant o gonne lunghe.