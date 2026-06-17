Pitti Uomo 110, i best trend e tutto il meglio della moda maschile

Pitti Uomo 110, lo stile maschile in continua evoluzione
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 110, dalla collezione primavera estate 2027 di Woolrich
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Pitti Uomo 110, dalle collezioni per la primavera estate 2027 © Ufficio stampa
Non c'è posto più di Pitti Uomo in cui si riesca a intercettare e soddisfare ogni tipo di desiderio legato al vestire. Quello che il salone internazionale più importante a livello globale dedicato al menswear e al lifestyle contemporaneo offre ai suoi visitatori è infatti un ricco brand mix che spazia dal classico all'informale, passando per il mondo della ricerca e dell'outdoor. A Firenze questa edizione numero 110 sta svelando, ancora una volta, il guardaroba ideale. Di cui abbiamo raccolto i best trend e le novità più interessanti per la primavera estate 2027.
C'è un debutto ufficiale in Fortezza da Basso. Quello di Sundek, per la prima volta a Pitti Uomo dopo la recente acquisizione da parte del gruppo torinese BasicNet. Il brand, nato nel 1958 lungo le coste della California, presenta per la primavera estate 2027 un guardaroba disinvolto e spontaneo. La novità è la label Goldenwave: un ritorno alle origini, che prende ispirazione dal surf e dagli elementi visivi e culturali californiani. Capi dall'aspetto vissuto, come scoloriti dal sole, volumi rilassati, tessuti morbidi. Presentata anche la linea Original, che mette al centro il boardshort Rainbow, l’iconico costume a pantaloncino. Tra le novità, la collaborazione con l’illustratore giapponese Kentaro Yoshida.
Dalla performance al lifestyle. È costruita attorno a un'idea di vita all'aria aperta la collezione primavera estate 2027 di Woolrich. Riletta in modo più leggero, più quotidiano, esprime una dimensione leisure fatta di equilibrio, tempo e semplicità. Capi meno strutturati, volumi più morbidi. Anche gilet e capi funzionali, di ispirazione sportiva, vengono riletti in chiave meno tecnica. Tornano centrali le righe e i quadri. I colori sono quelli della natura primaverile.
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 110, dalla collezione primavera estate 2027 di Woolrich
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 110, dalla collezione primavera estate 2027 di Woolrich
Un guardaroba pensato per abitare una geografia emotiva fatta di acqua, vento, architetture e tempo sospeso. Leggeri, essenziali, dinamici: i tessuti tecnici in volumi fluidi e dettagli funzionali della collezione uomo primavera estate 2027 di Herno raccontano il modo di vestire di chi si muove con naturalezza tra partenze, cambi di clima e ritmi urbani. Le proposte del brand, raccolte nei tre universi narrativi - Origin, Excellence e Advanced - sono sempre più ampie, contemporanee, volutamente trasversali. E condividono un’unica idea in cui ricerca materica, innovazione tecnica e identità stilistica sono coerenti.
Un altro esempio di guardaroba fluido, pensato per adattarsi a contesti e necessità differenti è quello di Aquascutum Active, che presenta a Pitti Uomo un nuovo tassello del suo percorso di evoluzione nel mondo dell’outerwear contemporaneo con una collezione che rafforza il dialogo tra funzionalità tecnica, ricerca materica e linguaggio urbano. Le costruzioni sono più essenziali e razionali, la funzione diventa un elemento che definisce direttamente design e identità visiva. Leggerezza, comfort, adattabilità. Termonastrature e finiture incollate, tasche ripensate all’insegna della modularità. I capi sono reversibili, comprimibili, ripiegabili, impermeabili e antivento. Da segnalare anche l’introduzione della prima capsule donna.
Tante le novità dei brand della scuderia WP Lavori in corso presentate a Pitti Uomo per la primavera estate 2027. Anche Baracuta conferma la sua collezione donna e punta tutto sulla harrington jacket G9 nei nuovi colori blu navy, naturale, nebbia e militare. Al centro delle nuove proposte il tessuto Baracuta Cloth, declinato anche sul modello G10. Per rafforzare l’offerta di capispalla, introdotte inoltre Derby Jacket, G37 e Oxford Jacket. La pelle scamosciata aggiunge una dimensione premium e tattile.
Il confine tra formale e leisure è sempre meno netto per Canadian, che si interroga sull’integrazione estetica e funzionale dei suoi abiti pensati per uscire con gli scenari urbani contemporanei. I materiali sono “attivi”, si adattano alle forme e assecondano il movimento. Alcuni sono iperleggeri, con mani fruscianti e membrane traspiranti. Una sobrietà minimale, arricchita però da lavorazioni e dettagli di alta gamma. Una palette di colori naturali, “onesti”: champagne, oliva, bianco yogurt, cannella, blu notte e caffè creme. Il fucsia e il rosso lacca “tagliano” la collezione trasversalmente, accendendola.
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 110, dalla collezione primavera estate 2027 di Stefano Ricci (credit: © Ami Vitale - Courtesy of Stefano Ricci S.p.A)
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 110, dalla collezione primavera estate 2027 di Stefano Ricci (credit: © Ami Vitale - Courtesy of Stefano Ricci S.p.A)
Alle radici del mondo. È l’incanto dell’Africa a ispirare la collezione primavera estate 2027 di Stefano Ricci, che in questo continente ha una seconda patria, una terra che ha sempre ispirato la sua moda maschile tra colori nativi e fantasie uniche (come quelle delle camicie di seta che l’imprenditore-creativo fiorentino ha realizzato per Nelson Mandela). Cuore narrativo della collezione primavera estate 2027 è la Tanzania, che vibra nei colori e nei capi espressione di un lusso raffinato ma allo stesso tempo disinvolto e decontratto. Fibre nobili come cotone, lane leggere, lino e seta regalano freschezza e comfort. Spiccano sahariane, pantaloni quasi sempre con le coulisse, giubbotti di pelle intrecciata. Menzione speciale per l’azzardo di un bermuda in pelle e le sneakers dalle suole in 3D.
Un guardaroba essenziale, pensato per muoversi con naturalezza e comfort assoluto. Interiore, professionale, culturale: Tombolini per la primavera estate 2027 ridefinisce il concetto di viaggio, che diventa innanzitutto uno stato d'animo dinamico. Al centro della collezione c'è il principio della leggerezza, che attraversa costruzioni e materiali. Sartorialità e innovazione, come sempre, convivono nelle linee del brand marchigiano. Tra le novità presentate a Pitti Uomo 110, il gilet reversibile in piuma d'oca ultraleggero e la camicia in camoscio leggero dalla mano effetto cashmere, morbida e over. Accanto alla collezione Zero Gravity prende forma la nuova capsule premium Gold, il cui elemento distintivo è la selezione di materie prime rare e preziose (cashmere, sete luminose e lane finissime) che dà vita a capi dall'elevata qualità sensoriale e dalle straordinarie proprietà di termoregolazione naturale.
Un’eleganza istintiva e naturale costituita da costruzioni leggere e silhouette rilassate. Il guardaroba dell’uomo proposto da L.B.M. 1911 è fluido e trasversale, all’insegna del movimento e della libertà quotidiana. Si assiste sempre di più a una rilettura contemporanea delle origini del brand, che fa dell’heritage sartoriale il suo fiore all’occhiello. Per la primavera estate 2027 trovano spazio anche contaminazioni outdoor e funzionali. Il colore diventa parte integrante dei tessuti attraverso sfumature polverose, toni naturali e superfici vissute che esaltano profondità e movimento.
Un uomo moderno, sicuro di sé, versatile e attento al proprio stile personale. È quello che Guess presenta a Firenze con la sua linea Man, che per la primavera estate 2027 spazia dal prêt-à-porter ai capispalla, dal denim agli accessori. Il brand guidato da Paul Marciano è presente in Fortezza da Basso con un doppio allestimento, dedicato anche a Guess Jeans, che presenta un'anteprima speciale della sua collaborazione con Quiksilver con cui esplora l'incontro tra la tradizione del denim e la cultura del surf. La capsule riflette un guardaroba rilassato ed espressivo, plasmato da influenze costiere, dove sovrapposizioni, texture e finiture lavate si fondono con un senso di spontaneità e disinvoltura.
Raccontano "la dualità italiana" le anime di Urban e Jeans, le due linee che compongono la collezione primavera estate 2027 di Yes Zee. La prima è un esercizio di equilibrio tra prestazione e stile, in cui i capispalla tecnici interpretano la quotidianità metropolitana con soluzioni intelligenti: cappucci staccabili, gilet rimovibili, modelli che si adattano alle diverse esigenze della giornata, grazie anche ai tessuti tecnici no-iron. Dall'incontro di cotone e nylon, emergono dettagli che rievocano con ironia gli anni Ottanta. Omaggia invece la Dolce Vita la linea Jeans, caratterizzata dal vintage stone wash che unisce maglie, felpe e polo. Il lino tinto capo, con il suo effetto vissuto, è invece protagonista indiscusso di camicie e pantaloni. Menzione speciale anche per il ritorno del giubbino motociclista in vera pelle, capo iconico del brand, in una capsule old style che vuole essere al contempo memoria e manifesto.
I toni del verde e l'amaranto, l'off white e il crema, il moka e il tabacco, il ceruleo. È un'esplosione di colori e volumi la collezione primavera estate 2027 che Over/d presenta per la prima volta a Pitti Uomo. Un viaggio sensoriale attraverso una palette sofisticata e tessuti innovativi, che riflette l'equilibrio perfetto tra ricerca e tradizione, arricchita da un know-how aziendale consolidato. A dare un tocco distintivo a queste proposte sono anche le fantasie wall-paper per la camiceria e i tessuti strutturati 3D tono su tono.