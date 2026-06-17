Pitti Uomo 110, i best trend e tutto il meglio della moda maschile

Alle radici del mondo. È l’incanto dell’Africa a ispirare la collezione primavera estate 2027 di Stefano Ricci, che in questo continente ha una seconda patria, una terra che ha sempre ispirato la sua moda maschile tra colori nativi e fantasie uniche (come quelle delle camicie di seta che l’imprenditore-creativo fiorentino ha realizzato per Nelson Mandela). Cuore narrativo della collezione primavera estate 2027 è la Tanzania, che vibra nei colori e nei capi espressione di un lusso raffinato ma allo stesso tempo disinvolto e decontratto. Fibre nobili come cotone, lane leggere, lino e seta regalano freschezza e comfort. Spiccano sahariane, pantaloni quasi sempre con le coulisse, giubbotti di pelle intrecciata. Menzione speciale per l’azzardo di un bermuda in pelle e le sneakers dalle suole in 3D.



Un guardaroba essenziale, pensato per muoversi con naturalezza e comfort assoluto. Interiore, professionale, culturale: Tombolini per la primavera estate 2027 ridefinisce il concetto di viaggio, che diventa innanzitutto uno stato d'animo dinamico. Al centro della collezione c'è il principio della leggerezza, che attraversa costruzioni e materiali. Sartorialità e innovazione, come sempre, convivono nelle linee del brand marchigiano. Tra le novità presentate a Pitti Uomo 110, il gilet reversibile in piuma d'oca ultraleggero e la camicia in camoscio leggero dalla mano effetto cashmere, morbida e over. Accanto alla collezione Zero Gravity prende forma la nuova capsule premium Gold, il cui elemento distintivo è la selezione di materie prime rare e preziose (cashmere, sete luminose e lane finissime) che dà vita a capi dall'elevata qualità sensoriale e dalle straordinarie proprietà di termoregolazione naturale.

