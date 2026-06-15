Pitti Uomo 110, tutte le novità e cosa non perdere della moda che verrà

L'appuntamento estivo del salone dedicato alla moda uomo prende il via in un contesto geopolitico scosso da grandi tensioni e si confronta con uno scenario macroeconomico dai contorni incerti. Sono 740 i brand presenti, di cui il 45% arrivati da più di trenta Paesi diversi, per una vetrina completa e approfondita a livello internazionale. "Abbiamo alle spalle storia, tradizione e competenze ma abbiamo anche gli strumenti per affrontare le nuove sfide che ci attendono, che attendono tutto il settore moda", spiega Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine. "Energia, coraggio e visione trasformatrice - prosegue - caratterizzano da sempre il nostro lavoro, sono gli elementi che ci hanno consentito di ridisegnare a ogni frangente decisivo lo stesso concetto di fiera, trasformando Pitti Uomo in un evento non solo commerciale, ma anche un promotore culturale, un luogo di confronto, generativo di nuove idee, tendenze e connessioni. È così che si diventa leader internazionali ed è così che si mantiene quella leadership".