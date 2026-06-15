I TREND IN ARRIVO

Fashion hi-tech, i capi ultra leggeri e tecnici che ameremo indossare

Innovazione e identità, stile e performance: una collezione composta da tante capsule e una novità assoluta per la primavera estate 2027

15 Giu 2026 - 07:36
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Alcune proposte dalle linee Blauer H.T., B.Department e B.Outdoor della collezione Blauer primavera estate 2027 © Ufficio stampa

Alcune proposte dalle linee Blauer H.T., B.Department e B.Outdoor della collezione Blauer primavera estate 2027 © Ufficio stampa

Innovazione e versatilità. La moda ha dalla sua la capacità di saper guardare avanti e giocare d’anticipo sulle tendenze che detteranno la linea nei prossimi mesi. Guardando già alla primavera estate 2027, alla vigilia di Pitti Uomo 110 e delle sfilate a seguire della Fashion Week di Milano dedicata alle collezioni maschili, ecco una prima panoramica sulle novità più interessanti che raccontano come sta evolvendo il modo di vestire.  

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I trend moda in arrivo

 In chiave contemporanea e urbana, spiccano le novità di Blauer uomo e donna. Per la primavera estate 2027 il brand guidato dalla famiglia Fusco e D’Amore punta su un guardaroba di total look adatti alle molteplici esigenze del quotidiano. La nuova collezione si sviluppa come un sistema articolato di capsule: “Non si tratta di creare sovrapposizioni ma di saper fare la differenza”, sintetizza a Tgcom24 il numero uno di Blauer Enzo Fusco, fondatore, presidente e direttore creativo della holding italiana FGF Industry. Un progetto che riunisce innovazione tecnica, ricerca sui materiali e identità stilistica, declinato in linguaggi specifici per lui e per lei. 

© Ufficio stampa

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Alcune proposte dalla linea B.Department della collezione Blauer primavera estate 2027

Le tendenze uomo e donna per la primavera estate 2027

 Il guardaroba dell’uomo e della donna Blauer si articola in quattro linee – B.Outdoor, B.Department, B.Essetial, B.Garment Dyed –, che vanno a formare un sistema coerente (ma non uniforme) in cui ciascuna di esse mantiene una propria identità riuscendo al contempo a interpretare le esigenze di un pubblico trasversale. Si spazia dall’outdoor tradotto in chiave urbana alla rielaborazione dei codici military e navy in differenti proporzioni e costruzioni, si guarda al mondo utility e al workwear. È un guardaroba tecnico e funzionale, che fa leva su layering e capi ad alta performance, ma anche dall’estetica fluida e leggera. La palette alterna nuance naturali a colori vibranti. Colpiscono, in particolare, le tonalità fluo: “Un segno dei tempi – sottolinea ancora Enzo Fusco –. Volevamo dare un “twist”, una mossa. Sono tonalità sferzanti con cui vogliamo fare la differenza, come a voler infondere coraggio e fiducia. La nostra visione, da sempre, è frutto di un percorso di crescita anche nella ricerca”. 

© Ufficio stampa

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Alcune proposte dalla linea B.Essential della collezione Blauer primavera estate 2027

Il fashion hi-tech, la nuova frontiera del vestire

 E proprio all’insegna di questa grande attenzione nella ricerca, da sempre tra i fiori all’occhiello di Blauer, che il marchio presenta un’altra novità importante, la sua nuova capsule fashion hi-tech Blauer H.T.. Sono capi costruiti su un equilibrio che gioca tra minimalismo, performance e versatilità quotidiana. Leggerissimi, super stretch, repellenti all’acqua, traspiranti, altamente tecnici: hanno un’estetica essenziale ma al contempo orientata al fashion e sono funzionali per ogni esigenza, dal lavoro al viaggio, fino al leisure. “È un guardaroba dinamico, fatto di costruzioni pulite, belle e perfette da mixare tra loro, indossabili dal mattino alla sera”, ha spiegato Giuseppe D’Amore, direttore creativo di questo nuovo progetto e socio fondatore di FGF Industry. Una collezione “disegnata per il movimento – la definisce –, all’insegna della leggerezza e capace di far percepire a chi la indossa la massima prestazione dei tessuti, al punto da sembrare di non indossarli, di non averli addosso”. 

Moda primavera estate 2027, il debutto della capsule Blauer H.T.

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© Ufficio stampa | Light, clean, minimal e tech: una proposta primavera estate 2027 dalla nuova capsule Blauer H.T.
© Ufficio stampa | Light, clean, minimal e tech: una proposta primavera estate 2027 dalla nuova capsule Blauer H.T.
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© Ufficio stampa | Light, clean, minimal e tech: una proposta primavera estate 2027 dalla nuova capsule Blauer H.T.

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