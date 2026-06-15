Fashion hi-tech, i capi ultra leggeri e tecnici che ameremo indossare

Il guardaroba dell’uomo e della donna Blauer si articola in quattro linee – B.Outdoor, B.Department, B.Essetial, B.Garment Dyed –, che vanno a formare un sistema coerente (ma non uniforme) in cui ciascuna di esse mantiene una propria identità riuscendo al contempo a interpretare le esigenze di un pubblico trasversale. Si spazia dall’outdoor tradotto in chiave urbana alla rielaborazione dei codici military e navy in differenti proporzioni e costruzioni, si guarda al mondo utility e al workwear. È un guardaroba tecnico e funzionale, che fa leva su layering e capi ad alta performance, ma anche dall’estetica fluida e leggera. La palette alterna nuance naturali a colori vibranti. Colpiscono, in particolare, le tonalità fluo: “Un segno dei tempi – sottolinea ancora Enzo Fusco –. Volevamo dare un “twist”, una mossa. Sono tonalità sferzanti con cui vogliamo fare la differenza, come a voler infondere coraggio e fiducia. La nostra visione, da sempre, è frutto di un percorso di crescita anche nella ricerca”.