Fashion hi-tech, i capi ultra leggeri e tecnici che ameremo indossare

E proprio all’insegna di questa grande attenzione nella ricerca, da sempre tra i fiori all’occhiello di Blauer, che il marchio presenta un’altra novità importante, la sua nuova capsule fashion hi-tech Blauer H.T.. Sono capi costruiti su un equilibrio che gioca tra minimalismo, performance e versatilità quotidiana. Leggerissimi, super stretch, repellenti all’acqua, traspiranti, altamente tecnici: hanno un’estetica essenziale ma al contempo orientata al fashion e sono funzionali per ogni esigenza, dal lavoro al viaggio, fino al leisure. “È un guardaroba dinamico, fatto di costruzioni pulite, belle e perfette da mixare tra loro, indossabili dal mattino alla sera”, ha spiegato Giuseppe D’Amore, direttore creativo di questo nuovo progetto e socio fondatore di FGF Industry. Una collezione “disegnata per il movimento – la definisce –, all’insegna della leggerezza e capace di far percepire a chi la indossa la massima prestazione dei tessuti, al punto da sembrare di non indossarli, di non averli addosso”.