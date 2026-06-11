COME SI PORTANO?

Moda, bloomers mania: i pantaloni della nonna piacciono ai Gen Z

Pratici e comodi oppure sofisticati e di ispirazione romantica. Un trend dell'estate 2026 che sta spopolando sui social

11 Giu 2026 - 00:25
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Ispirazioni "bloomers" dalle sfilate primavera estate 2026 allo street style: Louis Vuitton, un look di Charli XCX, Prada, un look di Julia Fox, N1 © Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Ispirazioni "bloomers" dalle sfilate primavera estate 2026 allo street style: Louis Vuitton, un look di Charli XCX, Prada, un look di Julia Fox, N1 © Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Dalle passerelle della moda primavera estate ai feed di Instagram. Partiti in sordina, i bloomers stanno riconquistando il guardaroba dei trendsetter. Dopo i grembiuli da cucina e gli orecchini, anche i "granny pants" - ovvero i pantaloni della nonna, come li chiama la Gen Z - piacciono soprattutto ai giovanissimi e si candidano ad essere il capo jolly della bella stagione. 

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Perché è esplosa la moda dei granny pants?

 Dalle sfilate allo street style, i bloomers sono vezzosi, comodi e versatili. Ai giovani piacciono perché non scolpiscono, non definiscono le forme e lasciano il corpo libero di muoversi con fluidità. Interpretano, insomma, la femminilità in maniera meno aggressiva. 

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Qual è la storia dei "bloomers"?

 Come vuole la tendenza "underwear-as-outerwear", vista per i reggiseni, anche i bloomers venivano indossati originariamente sotto le gonne e gli abiti. Da lingerie, si sono poi evoluti nel corso del tempo, avvicinandosi anche alle forme tipiche dei pantaloni alla turca (altrimenti detti harem pants). A idearli e proporli come capo di abbigliamento vero e proprio è stata l'attivista americana Elizabeth Smith Miller, che volle così affrancare le signore dai pesanti e costrittivi abiti dell'epoca vittoriana. Tuttavia, devono il loro nome a un'altra pioniera dei diritti delle donne, l'editrice e femminista Amelia Bloomer, che ne sostenne e diffuse la moda attraverso il suo giornale. 

© Catwalk Pictures

© Catwalk Pictures

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Come si indossano i bloomers?

 Questa tipologia di modelli ha dalla sua la versatilità. Dall'ufficio all'aperitivo, dallo svago ai contesti più eleganti. Comodi e morbidi, di ispirazione romantica, si sposano bene a top e canotte, camicie e blazer. Guardando alle scarpe, si portano con le ballerine, con i sandali e le ciabattine, con le infradito. Le più temerarie non disdegnano nemmeno di indossarli con i tacchi. Per questa loro facilità di abbinamento si sono guadagnati anche la definizione di "nuovi jeans".

Moda, gli orecchini della nonna fanno tendenza: è "Granny style"

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© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

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