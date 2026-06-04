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© Catwalk Pictures | Borse a sacchetto, i modelli di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
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I MODELLI DI TENDENZA

Borse a sacchetto: morbide e rétro, le protagoniste dell’estate

In pelle, raso, tessuto, perline. Micro o macro, si portano a mano o agganciate al polso. Un trend rilanciato dalle sfilate

04 Giu 2026 - 07:06
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Un gesto naturale. Le borse a sacchetto sono tra gli accessori più versatili del guardaroba. Completano con disinvoltura gli outfit più casual e impreziosiscono i look eleganti, per serate di gala, cerimonie e occasioni speciali. A introdurre questo trend di ritorno ci hanno pensato le sfilate di moda della primavera estate 2026.

Borse a sacchetto, i modelli di tendenza

 Morbide e dall’allure rétro, sono caratterizzate dalla chiusura a coulisse. In pelle, raso, tessuto, perline e strass. Sono micro o macro: vanno portate strette tra le dita o agganciate al polso, ragione per cui non si prestano ad essere riempite troppo. La loro origine pare risalga al Medioevo, quando non esistevano le tasche e le reticelle – o scarselle, in fiorentino antico – venivano legate alla cintura o celate sotto le gonne. Anche durante il Rinascimento queste piccole proto-borse erano in uso. Quelle in velluto, ricamate, intarsiate di pietre preziose, come si vedono nei quadri dell’epoca, raccontavano l’estrazione sociale di chi le indossava.

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