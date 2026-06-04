Borse a sacchetto: morbide e rétro, le protagoniste dell’estate

Morbide e dall’allure rétro, sono caratterizzate dalla chiusura a coulisse. In pelle, raso, tessuto, perline e strass. Sono micro o macro: vanno portate strette tra le dita o agganciate al polso, ragione per cui non si prestano ad essere riempite troppo. La loro origine pare risalga al Medioevo, quando non esistevano le tasche e le reticelle – o scarselle, in fiorentino antico – venivano legate alla cintura o celate sotto le gonne. Anche durante il Rinascimento queste piccole proto-borse erano in uso. Quelle in velluto, ricamate, intarsiate di pietre preziose, come si vedono nei quadri dell’epoca, raccontavano l’estrazione sociale di chi le indossava.