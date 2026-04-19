Gli stivali texani, "must" di primavera da Lady Diana a Dua Lipa
Dal lusso al fast fashion, sono amatissimi dalle celebs e vengono rilanciati dalle passerelle. Dalle origini a come indossarli in questa stagione
Un look con gli stivali texani dal Coachella 2026, Dua Lipa, la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, e Lady Diana in un’immagine d’archivio © IPA
Quella degli stivali texani è una moda che non passa da quasi tre secoli a questa parte. Non c'è stagione che non li veda protagonisti. Da Lady Diana a Cher, da Dua Lipa a Harry Styles, passando per le sfilate e lo street style. Dal lusso al fast fashion, sono amatissimi dalle celebs e vengono sistematicamente rilanciati dagli stilisti. Non sono mancati, infatti, nemmeno sulle passerelle di questa primavera estate. Ma qual è la loro origine?
La storia degli stivali texani
Tutto inizia dalla fine del Settecento, dall'esigenza dei militari europei, e dai conquistadores inglesi e spagnoli, di un paio di stivali migliorati rispetto ai classici modelli assiani e Welllington, allora in uso. In seguito, negli anni della corsa all'oro, con l'abbigliamento diventato più ruvido nei tessuti e nei tagli, queste calzature hanno avuto la loro ascesa grazie ai cowboy: resistenti, in pelle dura (per proteggere dai rovi e dai morsi dei serpenti) e dalla punta all'insù, con la suola a banana per agevolare la salita a cavallo e il tacco per assicurare stabilità al piede inserito nelle staffe.
Chi ha inventato gli stivali texani?
Tutto è poi rimasto sostanzialmente immutato fino alla metà del Novecento, quando è iniziata una fase di trasformazione, grazie al cinema western e alla musica country. Da Elvis Presley a James Dean, da Marilyn Monroe e Raquel Welch a Dolly Parton, da Clint Eastwood a John Wayne, fino ai Beatles, a Elton John, alla modella Twiggy. Gli annali della moda riportano come artefice di questa rivoluzione ed evoluzione del costume Nudie Cohn, sarto ucraino di origini ebraiche emigrato negli Stati Uniti, figlio a sua volta di un calzolaio.
Qual è la differenza tra texani e camperos?
Spesso confusi, i texani hanno una punta più affusolata e un tacco a rocchetto, mentre i camperos presentano solitamente una punta più stondata e un tacco più basso.
© Catwalk Pictures
Gli stivali texani sulle passerelle della primavera estate 2026: Maison Margiela, Who Decides War, Enfants Riches Déprimés, Comme des Garçons
Come indossare gli stivali: qualche idea dalle sfilate
Versatili e facili da abbinare, per la primavera estate 2026 i texani spuntano da pantaloni lunghi, di pelle e jeans bootcut. Il “must” di sempre, però, è indossarli con gli shorts, per un look da perfetta cowgirl, e con i mini abiti, per un tocco boho-chic.