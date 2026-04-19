Gli stivali texani, "must" di primavera da Lady Diana a Dua Lipa

Tutto inizia dalla fine del Settecento, dall'esigenza dei militari europei, e dai conquistadores inglesi e spagnoli, di un paio di stivali migliorati rispetto ai classici modelli assiani e Welllington, allora in uso. In seguito, negli anni della corsa all'oro, con l'abbigliamento diventato più ruvido nei tessuti e nei tagli, queste calzature hanno avuto la loro ascesa grazie ai cowboy: resistenti, in pelle dura (per proteggere dai rovi e dai morsi dei serpenti) e dalla punta all'insù, con la suola a banana per agevolare la salita a cavallo e il tacco per assicurare stabilità al piede inserito nelle staffe.