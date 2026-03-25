Borse primavera 2026 con le frange, i modelli di tendenza più belli

Borse con frange primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate
© Catwalk Pictures | Borse con frange primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate: Balmain
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Sottili o larghe, in camoscio o pelle, corte o lunghissime, danno movimento al look. Come si portano e come abbinarle
Borse con frange primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate © Catwalk Pictures
Il tocco che fa la differenza. Le borse con le frange sono tra le tendenze moda di questa primavera 2026. Sottili o larghe, in camoscio o pelle, corte o lunghissime, danno movimento all'outfit. Evocano il glamour degli anni Venti, lo spirito boho-chic dei Settanta, la spensieratezza dei Nineties: un grande classico in forte rilancio, quasi un continuativo a giudicare dalle ultime sfilate.
Audaci, dall'anima romantica ma anche un po' selvaggia e folk, si indossano dalla mattina alla sera, dall'ufficio all'ora dell'aperitivo. Pratiche e capienti, si portano a tracolla e nelle varianti pochette e clutch. Per un look boho-chic sì ai jeans flare, alle camicette leggere e agli stivaletti alla caviglia. Con la giacca di pelle e un mini abiti nero si vira su un'ispirazione rock, mentre per un outfit quotidiano bastano pantaloni skinny, t-shirt bianca e una giacca denim. Facile da abbinare e versatile, la "fringe bag" consente infatti anche di spaziare con una certa agilità tra i vari stili.
© Catwalk Pictures | Borse con frange primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate: Balmain
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Come elemento decorativo, hanno oltre 3mila anni e si ha testimonianza delle loro origini in Mesopotamia e nell'antica Roma. I nativi americani le adottarono, invece, per ragioni più funzionali. In Italia le origini delle frange risalgono alla fine del 1500 in Toscana. Guardando ad epoche ben più recenti, la borsa con le frange ha avuto il suo momento di boom negli anni Sessanta e Settanta, espressione dello stile boho-chic.