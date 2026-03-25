Borse primavera 2026 con le frange, i modelli di tendenza più belli

Audaci, dall'anima romantica ma anche un po' selvaggia e folk, si indossano dalla mattina alla sera, dall'ufficio all'ora dell'aperitivo. Pratiche e capienti, si portano a tracolla e nelle varianti pochette e clutch. Per un look boho-chic sì ai jeans flare, alle camicette leggere e agli stivaletti alla caviglia. Con la giacca di pelle e un mini abiti nero si vira su un'ispirazione rock, mentre per un outfit quotidiano bastano pantaloni skinny, t-shirt bianca e una giacca denim. Facile da abbinare e versatile, la "fringe bag" consente infatti anche di spaziare con una certa agilità tra i vari stili.