Le ballerine sono le scarpe di tendenza della primavera 2026

Si portano bene con i mini e i long dress, le gonne midi e il trench, i pantaloni chino e dal taglio sartoriale e con i jeans, da quelli baggy (un po' larghi e svasati) agli skinny (aderenti e stretti alla caviglia), a quelli dal taglio dritto. Comode e versatili, danno un tocco chic e dolcezza al look ma sono anche le regine dell'off-duty, lo stile rilassato creato ad hoc con capi e accessori basic.