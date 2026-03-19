Le ballerine sono le scarpe di tendenza della primavera 2026

Ballerine da donna primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate
© Catwalk Pictures | Ballerine da donna primavera 2026, le ispirazioni dalle sfilate
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Anticipate dalle sfilate, rilanciate dallo street style, consacrate dalle celebs. I modelli del momento e come abbinarle
Ballerine, una passione anche tra le celebs: Michelle Monaghan, Katie Holmes, Nicky Hilton, Kate Moss e un modello dalle sfilate per la primavera 2026 © IPA/IPA/IPA/IPA/Catwalk Pictures
Amatissime ballerine. Con le giornate che iniziano ad allungarsi e si fanno più dinamiche tornano in pista loro, le scarpe flat. Anticipate dalle sfilate, rilanciate dallo street style, consacrate dalle celebs, sono in pole position tra i modelli di tendenza anche per questa primavera 2026.
Tra i modelli su cui puntare ci sono le slingback, le scarpe basse con il cinturino che si allaccia dietro la caviglia. Un tempo associate allo stile granny (letteralmente: da nonna) sono oggi un passepartout, dall'ufficio all'aperitivo. Le passerelle dedicate alla moda per la bella stagione hanno riproposto le ballerine in una miriade di declinazioni e materiali da sperimentare, dalla pelle al suede, dalla tela alla rete.
Si portano bene con i mini e i long dress, le gonne midi e il trench, i pantaloni chino e dal taglio sartoriale e con i jeans, da quelli baggy (un po' larghi e svasati) agli skinny (aderenti e stretti alla caviglia), a quelli dal taglio dritto. Comode e versatili, danno un tocco chic e dolcezza al look ma sono anche le regine dell'off-duty, lo stile rilassato creato ad hoc con capi e accessori basic.
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Considerate un classico intramontabile nella storia della moda, l'origine di una scarpa piatta, senza tacchi, risale al 1700, per permettere una maggiore libertà di movimento durante il ballo. Guardando a epoche più recenti, è negli anni Trenta del secolo scorso che le ballerine fanno il loro primo ingresso sul mercato, grazie all'intraprendenza di un calzolaio tedesco, Jacob Bloch, che iniziò a realizzarle su commissione. La vera svolta arrivò in Francia intorno agli anni Cinquanta con Rose Repetto, fondatrice dell'omonima casa di moda. Correva l'anno 1947 quando dal figlio, ballerino, arrivò la richiesta di una scarpa comoda, flessibile, adatta per danzare, aperta sul collo del piede. Il modello divenne presto popolarissimo, anche grazie alle star del cinema e al jet set internazionale.
© IPA
Audrey Hepburn indossa le ballerine in una scena del film "Colazione da Tiffany" (1961)
Così chic ed essenziali, ad amare per prima questo modello di calzature è stata Brigitte Bardot, che negli anni Cinquanta determinò di fatto il loro successo. Anche un’icona di eleganza come Audrey Hepburn le prediligeva, così come era solita indossare scarpe flat Jackie Kennedy, che preferiva il tipo “kitten heels”, le ballerine a punta.