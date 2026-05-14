1 di 9
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026

UN TREND DA COPIARE

Moda, gli orecchini della nonna fanno tendenza: è "Granny style"

Le sfilate per questa primavera estate 2026 hanno riportato in auge gioielli dalle forme e dalle lavorazioni di ispirazioni vintage

14 Mag 2026 - 23:15
9 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Chi non ha mai provato gli orecchini della mamma, da bambina? È un trend che rimanda alla dolcezza del passato e dei ricordi quello portato in passerella da alcuni brand di moda nel corso delle sfilate dedicate a questa primavera estate 2026. Dopo il caso dei grembiuli da cucina, anche questi sono stati ribattezzati come "Granny style", ovvero stile nonna.  

Leggi anche
Il grembiule protagonista della sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2026 di Miu Miu

Perché il grembiule delle nonne è diventato di colpo super trendy

Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz

Borse mare, talloniere chic, conchiglie alle orecchie: i trend estivi già virali

Quali sono gli orecchini di tendenza?

 Pietre preziose, perle barocche, oro giallo. Pendenti o a lobo, sono vistosi o discreti, eleganti e preziosi o perfetti per rifinire i look più casual e dare un tocco di personalità e colore. Sono gioielli le cui lavorazioni sembrano ispirate all'arte orafa antica o alle tendenze che andavano forte in passato. 

Leggi anche
Un look con gli stivali texani dal Coachella 2026, Dua Lipa, la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, e Lady Diana in un’immagine d’archivio

Gli stivali texani, "must" di primavera da Lady Diana a Dua Lipa

Ballerine, una passione anche tra le celebs: Michelle Monaghan, Katie Holmes, Nicky Hilton, Kate Moss e un modello dalle sfilate per la primavera 2026

Le ballerine sono le scarpe di tendenza della primavera 2026

orecchini
tendenza

Sullo stesso tema