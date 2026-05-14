Moda, gli orecchini della nonna fanno tendenza: è "Granny style"

© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
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© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | "Granny style": gli orecchini della nonna di tendenza dalle sfilate primavera estate 2026
Chi non ha mai provato gli orecchini della mamma, da bambina? È un trend che rimanda alla dolcezza del passato e dei ricordi quello portato in passerella da alcuni brand di moda nel corso delle sfilate dedicate a questa primavera estate 2026. Dopo il caso dei grembiuli da cucina, anche questi sono stati ribattezzati come "Granny style", ovvero stile nonna.
Pietre preziose, perle barocche, oro giallo. Pendenti o a lobo, sono vistosi o discreti, eleganti e preziosi o perfetti per rifinire i look più casual e dare un tocco di personalità e colore. Sono gioielli le cui lavorazioni sembrano ispirate all'arte orafa antica o alle tendenze che andavano forte in passato.