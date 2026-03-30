Il verde “dentifricio” è il colore di tendenza per questa primavera

© Catwalk Pictures | Il verde "dentifricio" colore di tendenza: quattro look dalle sfilate di moda per questa primavera 2026
© Catwalk Pictures | Il verde "dentifricio" colore di tendenza: quattro look dalle sfilate di moda per questa primavera 2026
© Catwalk Pictures | Il verde "dentifricio" colore di tendenza: quattro look dalle sfilate di moda per questa primavera 2026
© Catwalk Pictures | Il verde "dentifricio" colore di tendenza: quattro look dalle sfilate di moda per questa primavera 2026
Fresco e vagamente gourmand, ha fatto capolino sulle passerelle delle sfilate. E c’è una prima star che ne sarebbe stata conquistata
Non pastello né acquamarina. Il verde del momento richiama un po’ la menta ma con un tono meno acceso, evoca freschezza e rimanda a una nota vagamente gourmand. Online l’hanno ribattezzato perciò “dentifricio” e ha fatto capolino dalle passerelle delle sfilate della moda primavera estate 2026 senza troppo clamore.
Talmente in sordina che non è stato ancora “consacrato” dallo star system. Il verde “dentifricio” non risulta, infatti, su alcun red carpet. C’è però una prima celebrity che ne sarebbe stata conquistata: è Sarah Pidgeon, attrice statunitense nota per la sua interpretazione di Carolyn Bessette nella miniserie “Love Story”. Ha indossato questa tonalità con un abito sottoveste dal gusto romantico per un party serale alla vigilia dell’ultima notte degli Oscar.