Londra, è morto a 88 anni il pittore britannico David Hockney

L'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più influenti e rappresentative della pop art, le cui opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti, è morto a 88 anni. Lo ha annunciato la sua agente. Descrivendo Hockney come "una delle figure più importanti dell'arte contemporanea nel XX e XXI secolo", la portavoce Erica Bolton ha dichiarato in un comunicato che il pittore è "morto serenamente nella sua casa" a Londra, un mese prima del suo 89esimo compleanno.