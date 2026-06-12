Londra, è morto a 88 anni il pittore britannico David Hockney

L'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più influenti e rappresentative della pop art, le cui opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti, è morto a 88 anni. Lo ha annunciato la sua agente. Descrivendo Hockney come "una delle figure più importanti dell'arte contemporanea nel XX e XXI secolo", la portavoce Erica Bolton ha dichiarato in un comunicato che il pittore è "morto serenamente nella sua casa" a Londra, un mese prima del suo 89esimo compleanno.
Hockney era nato il 9 luglio del 1937 a Bradford, nel nord dell'Inghilterra. Ha vissuto gran parte della sua vita nella California meridionale, paesaggio dal quale ha tratto ispirazione per tantissime sue opere. Nel corso della sua vita ha vissuto anche in Francia. Negli ultimi anni era tornato nella contea natale dello Yorkshire. È stato uno degli artisti più apprezzati del Regno Unito: le sue opere hanno raggiunto quotazioni milionarie.