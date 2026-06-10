Tyler Mane, l'attore di X-Men: "Ho un tumore al seno"

Hugh Jackman nei panni di Wolverine
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Tyler Mane, l'attore e wrestler canadese che ha dato volto e voce a Sabretooth in "X-Men", ha annunciato di avere un tumore al seno. Pur essendo meno comune, il cancro al seno negli uomini esiste e se ne parla poco. Da qui la decisione dell'attore di dare importanza al tema: Mane ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram tramite un video.
"Ho una brutta notizia. Oggi comincio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della vita, e io sono uno di loro", ha detto l'attore. "Dato che se ne parla raramente, di solito viene scoperto in stadi avanzati e con esiti peggiori. Voglio cambiare questa cosa". Inizialmente, ha ammesso, si sentiva a disagio a parlarne. "Devo essere onesto: il mio primo istinto è stato di tenerlo segreto. È un po' imbarazzante. Ma poi ho scoperto che gli uomini ricevono spesso una diagnosi in fase avanzata proprio perché non se ne parla e nessuno lo cerca".
Fondamentale è stata la presenza di sua moglie, Renae Geerlings: "I miei medici avevano liquidato la cosa, ma è stata lei a convincermi a fare rimuovere il nodulo. Grazie a lei l'abbiamo scoperto in tempo. Quindi parliamone!". L'attore ha annunciato che pubblicherà aggiornamenti del suo percorso di terapia per sensibilizzare altri uomini: "Venite con me in questo viaggio per mandare a quel paese questa cosa. Mandate questo video a dieci amici e dite loro di seguirmi, perché la gente ha bisogno di sentirlo. Il cancro fa schifo!".
Nato in Canada l'8 dicembre 1966, Tyler Mane, prima di approdare al cinema, è diventato famoso nel mondo del wrestling come star della World Championship Wrestling. La sua stazza imponente, circa due metri e sei, gli ha permesso di interpretare ruoli come Sabretooth nel film "X-Men", personaggio che è comparso anche in "Deadpool & Wolverine" (2024). Nel corso della carriera si è costruito un'ottima reputazione anche nel cinema di genere, interpretando il serial killer Michael Myers nella saga di "Halloween" di Rob Zombie.
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