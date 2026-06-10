Tyler Mane, l'attore di X-Men: "Ho un tumore al seno"

"Ho una brutta notizia. Oggi comincio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della vita, e io sono uno di loro", ha detto l'attore. "Dato che se ne parla raramente, di solito viene scoperto in stadi avanzati e con esiti peggiori. Voglio cambiare questa cosa". Inizialmente, ha ammesso, si sentiva a disagio a parlarne. "Devo essere onesto: il mio primo istinto è stato di tenerlo segreto. È un po' imbarazzante. Ma poi ho scoperto che gli uomini ricevono spesso una diagnosi in fase avanzata proprio perché non se ne parla e nessuno lo cerca".