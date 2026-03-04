Cinema, Bruce Campbell: "Ho un cancro non curabile"
L'attore della saga horror "La casa" rompe il silenzio: "Mi scuso se è uno shock, lo è stato anche per me". Stop a convention e apparizioni in pubblico
Bruce Campbell © Dal Web
Un messaggio diretto, senza filtri e con quell'ironia tagliente che lo ha reso un'icona del cinema cult. Bruce Campbell ha scelto di parlare apertamente della sua salute, rivelando di convivere con una forma di tumore che non può essere guarita. Una confessione che ha colpito i fan di tutto il mondo, ma che l'attore simbolo della saga horror "La Casa" ha accompagnato con determinazione e lucidità: la malattia cambierà alcuni programmi, non il suo spirito.
"Oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, si parla di opportunità. Quindi diciamo così: ho un'opportunità". Con queste parole, spiazzanti, Bruce Campbell ha rivelato di avere un cancro non curabile. L'attore 67enne ha scelto i social per condividere la diagnosi, senza nascondere lo shock iniziale ma mantenendo il tono diretto e sarcastico che da sempre lo contraddistingue: "Non temete, sono duro a morire" ha scritto, rassicurando i fan e sottolineando di poter contare su un sostegno solido.
Trattabile, ma non guaribile
Nel suo messaggio, Campbell ha spiegato che si tratta di una forma di tumore definita "trattabile" ma non "curabile". Una distinzione che implica terapie continuative e cambiamenti importanti nella gestione del lavoro e degli impegni pubblici. "Alcune cose dovranno cambiare" ha ammesso. Le cure avranno la priorità e questo comporterà la cancellazione di diverse apparizioni estive e la rinuncia a varie convention. Una decisione presa per evitare fraintendimenti e anticipare eventuali informazioni inesatte.