"Oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, si parla di opportunità. Quindi diciamo così: ho un'opportunità". Con queste parole, spiazzanti, Bruce Campbell ha rivelato di avere un cancro non curabile. L'attore 67enne ha scelto i social per condividere la diagnosi, senza nascondere lo shock iniziale ma mantenendo il tono diretto e sarcastico che da sempre lo contraddistingue: "Non temete, sono duro a morire" ha scritto, rassicurando i fan e sottolineando di poter contare su un sostegno solido.